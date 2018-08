E se poi non nevica?

I tempi sono quelli di una sceneggiatura, anzi di un format televisivo. Il Coni, dopo che per settimane si è parlato di olimpiadi a Torino, o a Milano, anzi no a Cortina, o forse Milano e Torino assieme, scopre infine le sue carte: le Olimpiadi delle Alpi, una organizzazione a tre teste e senza un capofila, con la certezza che potrebbe essere accettata più di una candidatura unitaria. Ossia, ciò che al comitato olimpico avevano in mente fin dall’inizio. La sindaca Appendino, da parte sua, prende carta e penna e verga una lettera per Malagò in cui, in estrema sintesi, dice che ritiene il dossier torinese «il migliore» (e ci mancherebbe che non lo pensasse, altrimenti perché avrebbero profuso tempo ed energie per realizzarlo, rischiando anche la caduta della giunta?) ma affida le valutazioni al governo, ovviamente. Pochi minuti ed ecco le reazioni sulle agenzie di stampa: il sottosegretario Giorgetti (leghista) con delega allo sport dice «verificheremo la compatibilità delle linee guida con quelle poste dal Consiglio dei ministri»; Valente (grillino), sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, esprime lo stesso concetto ma si premura di aggiungere che ci sarà «una verifica dei costi-benefici e capiremo se le olimpiadi sono una priorità del governo e se ci sono i soldi per farle». Praticamente un format di questo governo gialloverde, adattabile ai Giochi 2026 ma anche alla Torino-Lione e chissà a quanti altri scenari. Certo, poi magari dopo avere ottenuto i Giochi, nel 2026 non nevicherà…