È sempre Real Madrid: Liverpool battuto 3-1. Zidane conquista la Champions per la terza volta di fila

Serata storica per i galacticos e per l'allenatore francese. Bale decisivo con una doppietta da urlo, Karius autore di due papere clamorose

Tre su tre. Zinedine Zidane si conferma infallibile in Europa: da quando siede sulla panchina del Real Madrid, i blancos non hanno avuto rivali nella massima competizione per club del Vecchio Continente. Spazzato via anche il Liverpool: a Kiev finisce 3-1 per i galacticos di Spagna.

Protagonista assoluto del match Bale, entrato in campo al 60’ e autore di una fantastica doppietta. Splendida la rete in rovesciata del 2-1.

Sfortunata la squadra di Klopp, che perde la stella Salah dopo 30’. Serata da dimenticare per il portiere Karius, autore di due papere clamorose.

IL TABELLINO DI REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1:

REAL MADRID: Keylor; Carvajal (36′ Nacho), Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Isco (60′ Bale); Cristiano Ronaldo, Benzema (89′ Asensio). A disp. Casilla, Hernandez, Kovacic, Lucas Vazquez. All. Zidane.

LIVERPOOL: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Milner (82′ Can), Henderson, Wijnaldum; Salah (30′ Lallana), Firmino, Mané. A disp. Mignolet, Clyne, Klavan, Moreno, Solanke. All. Klopp.

ARBITRO: Mazic (Ser)

Ammoniti Manè (L)

RETI: 50′ Benzema (R), 54′ Manè (L), 64′ e 83′ Bale (R)