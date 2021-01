Torino, evade dai domiciliari e aggradisce l’ex compagna: arrestato

È successo a Carmagnola, nell’hinterland torinese: un uomo, sotto l’effetto dell’alcol, evade dai domiciliari, che stava scontando presso una cooperativa sociale, per raggiungere la casa della sua ex compagna. In un primo momento ha tentato di sfondarle la porta di casa poi, non riuscendoci, ha atteso sul pianerottolo l’arrivo della donna e quando questa è tornata a casa, l’ha aggredita, picchiandola violentemente e minacciata di morte.

La donna è riuscita a scappare e, dopo essersi nascosta tra le auto parcheggiate per strada, ha chiamato i soccorsi che sono intervenuti immediatamente.

I carabinieri hanno quindi messo in sicurezza la donna e in seguito individuato l’uomo che, alla vista degli agenti, ha tentato di aggredirli prima di essere definitivamente immobilizzato.

Sempre a Carmagnola i carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni per reati contro il patrimonio: dovrà scontare una pena di due mesi.