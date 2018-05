E’ tempo degli altri matrimoni Vip

Harry e Meghan hanno aperto la strada e altri presto li imiteranno, anche se sarà difficile creare la stessa suggestione. Ma quella che sta per arrivare sarà un’estate ricca di matrimoni Vip, alcuni attesi da tempo e altri assolutamente a sorpresa. Come quello tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, l’ennesimo capitolo nuziale della corte al Principato di Monaco, anche se probabilmente i due faranno attendere ancora un po’ fan e paparazzi.

Il sì tra la figlia di Carolina e il suo attuale compagno era infatti previsto già per il mese di giugno, ma la seconda gravidanza in corsa per l’affascinante principessa ha fatto saltare i programmi. D’accordo con le rispettive consuocere (per lo sposo l’attrice Carole Bouquet) sembra infatti che i due promessi sposi abbiano deciso di attendere il parto previsto per l’inizio di settembre e quindi il matrimonio sarebbe rimandato almeno ad ottobre, forse in Sicilia e non nel Principato.

Sarà Sicilia e adesso c’è anche un giorno, invece la cerimonia civile tra Chiara Ferragni e Fedez. Il prossimo 1° settembre una delle coppie più glamour diventerà tale a tutti gli effetti anche per lo Stato. Succederà, come avevamo anticipato alcune settimane fa, a Noto perché la Sicilia è anche la terra natale della mamma di Chiara. Così lui potrà terminare tranquillamente l’ultima parte di tour con J-Ax, lei dedicarsi al piccolo Leone e preparare tutti i dettagli per una cerimonia che secondo le ultime anticipazioni delle riviste di gossip sarà in stile californiano, con fiori e deejay set sparsi per tutti gli angoli della cittadina sicula.

Prima di loro toccherà a Filippa Lagerback e Daniele Bossari che dopo 18 anni insieme e una figlia (Stella che sarà la loro damigella) il 1° giugno si sposeranno alle Ville Ponti di Varese. Lui ha scelto come testimoni Lorenzo Flaherty, altro concorrente del GFvip, e l’amico d’infanzia Giuseppe, lei le colleghe Barbara Snellenburg e Monica Schlosse e per la cerimonia hanno scelto un wedding planner esperto come Enzo Miccio.

Tempo di fiori d’aranci o anche per molti attori: come lo scapolo d’oro Hugh Grant che a 57 anni capitolerà per la prima volta sposando la produttrice svedese Anna Eberstein (35 anni), con la quale ha avuto il terzo figlio a marzo (ne ha altri due da un’altra compagna). E sarà così anche per Vincent Cassel, ex marito di Monica Bellucci, con la giovanissima modella Tina Kunakey a Biarritz. Infine il 15 settembre toccherà a Nino Formicola, fresco vincitore dell’Isola dei Famosi, con Alessandra Raya.