Dall’esterno sembra un comune autobus, forse appena appena più ingombrante. Entrandovi dentro, invece, si rivela una vera e propria reggia, dotata di tutti i comfort come bagno, soggiorno, frigo, camera da letto.

Un vero prodigio questo speciale pullman messo a punto in Asia. Per ora è in edizione limitata, brevettato per gli spostamenti di personalità illustri, politici o imprenditori. In futuro, magari, lo vedremo anche sulle nostre strade.