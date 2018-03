E’ uscito Far Cry 5!

Ubisoft ha annunciato che Far Cry 5 è disponibile per PlayStation 4, PC e Xbox One.

Ambientato per la prima volta in America, Far Cry 5 offre ai giocatori la totale libertà di esplorare un vasto scenario in apparenza tranquillo ma in realtà tormentato, nei panni del nuovo vice sceriffo dell’immaginaria Hope County, nel Montana. I giocatori scopriranno presto che il loro arrivo ha scatenato un malvagio piano, rimasto nascosto per anni da parte di un gruppo di fanatici apocalittici, il Progetto Eden’s Gate, che intende conquistare l’intera contea a qualunque costo. Sotto assedio e isolati dal resto del mondo, i giocatori uniranno le proprie forze con gli abitanti di Hope County per formare la Resistenza.

Sviluppato da Ubisoft Montreal in collaborazione con altri studi, Far Cry 5 è uno sparatutto in prima persona ambientato in uno scenario liberamente esplorabile, in cui i giocatori avranno la totale libertà d’azione in una storia avvincente con personaggi memorabili, in cui potranno vivere alcuni momenti indimenticabili e imprevedibili in puro stile Far Cry, come essere attaccati da un orso durante una tranquilla battuta di pesca o essere salvati da Boomer al momento giusto. Oltre a poter agire nel modo in cui preferiscono, potranno ingaggiare alcuni Mercenari bestiali, Mercenari umani e Amici mercenari, per giocare all’intero titolo in modalità cooperativa, una novità assoluta per il franchise.

Far Cry 5 include anche Far Cry Arcade, il più completo e versatile editor di mappe mai creato per la serie di Far Cry. In Far Cry Arcade, i giocatori potranno creare alcuni nuovi e incredibili scenari utilizzando risorse di altri titoli della serie e di altri franchise di Ubisoft, tra cui Assassin’s Creed IV Black Flag, Assassin’s Creed Unity, o Watch Dogs, dando vita a esperienze per giocatore singolo, in cooperativa o competitive.

Oltre alla versione standard è possibile acquistare anche la Gold Edition di Far Cry 5, che include il gioco base, il Season Pass e alcuni contenuti bonus. Il Season Pass di Far Cry 5 trasporta i giocatori in alcune sorprendenti avventure attraverso tre scenari unici, grazie ai prossimi DLC Ore di tenebra, Dannati Luridi Zombie e A spasso su Marte, e molti altri contenuti. Inoltre, acquistando il Season Pass per PlayStation 4 e Xbox One si otterrà gratuitamente Far Cry 3 Classic Edition, mentre gli utenti PC otterranno la versione completa di Far Cry 3 senza alcun costo aggiuntivo dal 29 maggio. Far Cry 3 Classic Edition sarà acquistabile anche separatamente dal 26 giugno.