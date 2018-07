E’ uscito Hungry Shark World!

Ubisoft ha annunciato che Hungry Shark World è disponibile per PlayStation4, Nintendo Switch e Xbox One.

Sviluppato da Future Games of London, uno studio Ubisoft, Hungry Shark World consentirà ai giocatori di ergersi ai vertici della catena alimentare, iniziando come un piccolo squalo e crescendo fino a diventare il più temuto predatore dell’oceano. In questa avventura arcade marina, i giocatori dovranno cibarsi il più possibile per sfidare una serie di temibili boss, tra cui macabri squali goblin, predatori preistorici e calamari giganti.

Hungry Shark World include quattro scenari unici da esplorare con splendide isole tropicali, templi sommersi, vaste città ed enormi iceberg. Il gioco offre più di 250 missioni epiche e 20 squali diversi da potenziare, ognuno dotato di caratteristiche e personalità uniche. Man mano che i giocatori si immergeranno nelle profondità dell’oceano, scopriranno nuove aree dei diversi livelli, ricchi di nemici unici e tesori nascosti da trovare.

Appositamente realizzato per console, il gioco includerà anche comandi ottimizzati per il controller e supporterà una risoluzione 4K, fornendo una grafica migliorata, sia su PS4 Pro che Xbox One X.