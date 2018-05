«E’ vero, abbiamo spruzzato lo spray. Ma la folla è fuggita dopo un boato»

L’indagine sulla banda dello spray, che secondo la Procura di Torino ha scatenato l’ondata di panico assassino del 3 giugno 2017, vanno avanti. I pm Roberto Sparagna e Paolo Scafi continuano con gli interrogatori dei componenti della gang, seguendo da un lato il filone dei colpi messi a segni in Italia e in giro per l’Europa – se ne stimano almeno 45 – e dall’altro quello per i quali sono stati ipotizzati i reati di lesioni e morte in conseguenza di altro reato in relazione al disastro di piazza San Carlo.

Mercoledì a Palazzo di Giustizia si è tenuto un nuovo faccia a faccia tra i magistrati e Sohaib Buoimadaghen, al secolo “Budino”. Che pur ammettendo di aver utilizzato il gas urticante per strappare preziosi e catenine anche davanti al maxischermo che trasmetteva la finale di Champions, in merito alla fuga che ha poi provocato 1.526 feriti e un morto racconta una versione diversa.

In sostanza, stando alle sue parole, dopo aver utilizzato la bomboletta e aver arraffato l’arraffabile dai tifosi storditi dallo spray la situazione sarebbe tornata a una sostanziale calma nel volgere di qualche minuto.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI