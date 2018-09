Ecco “8”, il ritorno dei Subsonica: da oggi in pre order e pre save il nuovo album

In uscita in fisico e digitale venerdì 12 ottobre 2018

Da oggi è disponibile, in pre-save su Spotify e pre-order su iTunes, “8” (Sony Music), l’attesissimo album dei Subsonica, in uscita in fisico e digitale venerdì 12 ottobre 2018. La band, composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, torna insieme dopo 4 anni per presentare un nuovo lavoro di inediti, anticipato dal singolo“Bottiglie Rotte”. Per tutti i terrestri che pre-salveranno o pre-ordineranno il disco, ci sarà la possibilità di ricevere in anteprima esclusiva “Punto Critico”, il brano che preannuncia perfettamente un album nel quale i Subsonica rileggono il proprio passato, con gli occhi di oggi. Facendo crescere la voglia di live.

L’OTTAVO ALBUM DELLA BAND

8 è l’ottavo album di una band che, pur continuando a evolvere nel proprio approccio alla musica e senza mai smettere di sperimentare, è riuscita a interessare un pubblico sempre più ampio. 8 è la stilizzazione del tempo che gira su se stesso, è la rappresentazione dell’infinito, è l’occasione per ridefinire un punto di partenza dopo le pause individuali, ricominciando da dove tutto è iniziato. Ma è anche e soprattutto un album di riflessione attenta sul tempo presente.

UNA BAND DAL RESPIRO INTERNAZIONALE

La band torinese che ha da sempre un respiro internazionale, sarà protagonista dal 4 al 19 dicembre di “European reBoot2018” sui palchi di 9 città: Amsterdam, Londra (dove hanno recentemente lavorato al disco con l’ingegnere del suono Marta Salogni, astro nascente, già engineer dell’ultimo album di Björk), Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino, Monaco. A questo seguirà “8 TOUR”, la tournée italiana nei palazzetti che toccherà 8 città lungo tutta la penisola: Ancona, Bologna, Padova, Torino, Genova, Milano, Roma e Firenze. Nel frattempo, i Subsonica presenteranno il nuovo album “8” nei negozi Feltrinelli in diverse città d’Italia con un instore tour di tredici tappe, durante il quale il pubblico potrà incontrare la band e far firmare la propria copia del disco.