Ecco che fine fanno i rifiuti! Vengono scaricati direttamente in mare! Sono immagini che fanno arrabbiare quelle mostrate in questo video. A bordo di un’imbarcazione una persona afferra un bidone giallo e lo svuota direttamente in acqua. Assurdo!!