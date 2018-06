Ecco i videogiochi ufficiali del Tour de France 2018!

I videogiochi ufficiali del Tour de France 2018 sono disponibili in formato pacchettizzato per PlayStation 4, Xbox One e PC. Entra nei panni dei più grandi campioni ciclistici e vivi l’emozionante Tour de France 2018 su console, oppure ricopri il ruolo di manager sportivo su PC e porta la tua squadra preferita alla vittoria, fino a conquistare la tanto ambita Maglia Gialla LCL!

Nel gioco per console, Tour de France 2018, pedalerai sul tracciato ufficiale de “Il tour de France 2018” nei panni di uno dei più grandi campioni! Immergiti in questa intensa gara leggendaria dove dovrai attaccare, seguire le migliori traiettorie e mettere in pratica le tattiche di gara più utili per portare la tua squadra alla vittoria e conquistarti la mitica Maglia Gialla LCL! Quest’anno è stata inclusa anche una nuova modalità di gioco: Pro Leader, dove è possibile creare il proprio ciclista e portarlo in cima alle classifiche, completando obiettivi per migliorare le sue capacità di stagione in stagione! Il livello di simulazione del gioco raggiunge livelli mai visti prima grazie al nuovo Sistema di Progresso del Team, ad un Sistema di Fitness Peak migliorato e ad un’Intelligenza artificiale più aggressiva e realistica, rendendo gli scatti e le fughe più competitivi che mai. Oltre al Nuovo percorso ufficiale de Le Tour 2018, il gioco presenterà anche nuove gare e “Percorsi Classici”, come la leggendaria Paris-Roubaix, allungando così la lista di strade che dovrai percorrere per dimostrare di essere il miglior ciclista!

In Pro Cycling Manager 2018, per PC, vestirai i panni del Direttore sportivo di un team ciclistico professionista, che accompagnerai in un’adrenalinica stagione 2018, dove parteciperete in più di 200 gare e 500 tappe, sparse per il globo, compresi alcuni famosi Tours, come La Vuelta e l’iconico Tour de France. Spetta a te fare tutte le decisioni per il tuo team: ingaggiare i migliori ciclisti e il miglior staff, le negoziazioni di contratto, gli sponsor, i calendari di gara, gli allenamenti… etc. Durante la gara invece sceglierai le migliori tattiche da applicare per portare i tuoi ciclisti alla vittoria. Gioca in single player o in multiplayer unendoti a dei clan di fino a 16 giocatori e dimostra a tutti di essere il miglior Pro Cycling Manager! Le tue skill manageriali verranno messe a dura prova quest’anno, grazie ad un avanzato sistema di negoziazione dei contratti nella modalità carriera, a nuovi sponsor, alla gestione approfondita delle trasferte e alle nuove meccaniche di reclutamento. Nella modalità Pro Cyclist è stato introdotto un sistema di progressione più articolato e profondo, con innumerevoli possibilità di creazione e personalizzazione per il tuo ciclista, i quali, ora, avranno una doppia specializzazione già dall’inizio della carriera – una primaria e una secondaria! Vivi una maggiore immersione di gara grazie agli innumerevoli miglioramenti, tra cui le fughe più lunghe e un’intelligenza artificiale più realistica e aggressiva, specialmente durante gli scatti.