Ecco Nuvola, la nuova casa della Lavazza: “Noi mai via da Torino” [LE FOTO]

Il centro polifunzionale è stato progettato da Cino Zucchi per un investimento da 120 milioni di euro

Il futuro è nel passato, nelle sue radici. Ed è per questo motivo che è stato scelto il quartiere Aurora di Torino, dove tutto è iniziato. Oggi è stato inaugurato “Nuvola”, il nuovo quartier generale della Lavazza che si estende su un’area di 30mila metri quadrati per un investimento da 120 milioni di euro.

Quella che 120 anni fa era una piccola bottega, ora è un colosso del caffè che guarda anche e soprattutto al territorio.

“Perché siamo nati a Torino e noi da qui non ce ne andiamo per continuare a crescere e a sognare” ha detto il vicepresidente Giuseppe Lavazza.

Nel nuovo centro polifunzionale dell’azienda, progettato da Cino Zucchi, lavorano 600 persone, e, oltre agli uffici, ci sono un museo interattivo, una piazza aperta al pubblico e un’ex centrale elettrica riconvertita a spazio eventi e di eccellenza gastronomica.

“E’ un sogno diventato realtà” ha detto il presidente del gruppo, Alberto Lavazza. “L’amore per il territorio non ci ha impedito di cambiare e di diventare una azienda che ha il coraggio di guardare lontano per essere più solidi domani. Questa Nuvola contiene la nostra memoria e il nostro futuro a poche centinaia di metri dalla nostra vecchia sede”.