Ecco “Ulysses”: se Torino diventa Itaca

Chissà cosa direbbe Omero nel vedere la sua Odissea ambientata in un futuro distopico e Itaca rimpiazzata da una Torino crepuscolare ribattezzata per l’occasione Taurus City. Ovviamente il leggendario cantore non può rispondere al quesito, ma i torinesi potranno farsi un’idea dell’effetto che fa questo Ulisse moderno con l’arrivo oggi nelle sale italiane di “Ulysses. A dark Odissey”, film prodotto dalla torinese Adrama Film con la consulenza di Fip e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e Banca del Piemonte.

Presentato ieri sera in anteprima al Cinema Massaua, “Ulysses. A dark Odyssey” è un film decisamente ambizioso. Prima di tutto perché, realizzato nel capoluogo sabaudo da una piccola casa di produzione locale, mira al mercato internazionale: non solo è stato scritto dal regista Federico Alotto e dal protagonista Andrea Zirio insieme a James Coyne (già autore di “Sherlock Holmes 3”), ma è anche stato interpretato in lingua inglese da un cast ricco di star internazionali come Danny “Arma Letale” Glover, Udo Kier, Anamaria Marinca (interprete di “Fury” con Brad Pitt) e la cantante Skin.

In secondo luogo perché i giovani produttori torinesi hanno rinunciato a budget maggiori pur di portare avanti in assoluta libertà il loro progetto: «Per finanziarlo in America volevano più pistole e più esplosioni – ha spiegato ieri Zirio -. A sentir loro Ulisse avrebbe dovuto scappare con Calipso. Abbiamo preferito fare da soli, grazie anche al provvidenziale aiuto dell’imprenditore Alberto Sola».

Il quale ha sottolineato: «Mantenendo i costi sotto il milione di euro, questi talentuosi ragazzi hanno realizzato una pellicola che solitamente ne richiede almeno quattro». La pellicola è ambientata nel 2027.

Taurus City è una metropoli degli Stati Uniti d’Europa annichilita da un regime dittatoriale guidato da Glover la cui figlia, Penelope, piange da ormai sette anni la scomparsa del marito Johnny Ferro. Costui, nome di battaglia “Ulisse”, soffre di un’amnesia che gli ha cancellato tutti i ricordi tranne uno, la promessa fatta alla consorte di tornare da lei. Ed è per raggiungerla che Uli dovrà compiere un viaggio notturno tra luoghi che i torinesi riconosceranno facilmente (dai Murazzi alla Palazzina di Caccia di Stupinigi al “Cacao”) e figure misteriose e surreali in grado di influenzarne il percorso, come il trans Hermes interpretato da un ottimo Mario Acampa. Il risultato? Un film inclassificabile: «Non è un film di genere – dichiara Alotto – Azione? Avventura? Thriller? Per me è una storia d’amore».