Da Eco a Giuseppe Mazzini. L’arte si mette la maschera

Le foto dei monumenti “mascherati” con i dispositivi di protezione individuale stanno facendo il giro del web in tutto il mondo. E anche a Torino due monumenti sono entrati nel mirino di “Wear a Mask” l’originale campagna artistica che si pone l’intento di sensibilizzare la popolazione a indossare le mascherine. Magari seguendo l’esempio di importanti personaggi storici, come ad esempio Giuseppe Mazzini: la statua del politico risorgimentale in via Pomba angolo via Andrea Doria, nei giorni scorsi è infatti stata dotata di mascherina monouso con tanto di cartellone appeso al collo: “Wear a mask”, “Indossa una maschera”. La particolarità dell’iniziativa ha spinto molti torinesi a fotografare la statua del fondatore della Giovane Italia e a rilanciarla sui social network. Ma quello di Mazzini non è l’unico monumento torinese a essere stato “imbavagliato”.

