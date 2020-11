Ecografia al polmone diagnostica positività al Covid: lo studio dell’ospedale Molinette di Torino

L'analisi pubblicata sulla rivista Annals of Emergency Medicine: i casi di Coronavirus si possono identificare anche in caso di negatività al tampone

Un’ecografia al polmone può diagnosticare la positività al Covid-19 di una persona, anche in caso di tampone negativo. E’ lo studio che arriva dai medici dell’ospedale Molinette di Torino, pubblicato oggi sulla rivista Annals of Emergency Medicine.

Circa un 20% dei casi erroneamente catalogati come negativi al Covid, secondo l’analisi dello studio, sono stati identificati come polmonite da Coronavirus. In totale sono 228 i pazienti “esaminati”: 107 sono stati diagnosticati come affetti da polmonite da Covid, ma 21 di questi erano negativi al tampone.