La lettera di Pietro Gorlier: "Nuove norme alterano piano Italia, se non cambiano dovremo rivederlo". Sganga (M5S): "Uno schiaffo alla città, Torino ha un ruolo sempre più marginale per l'azienda"

L’annuncio è arrivato ad opera del presidente del Consiglio regionale Nino Boeti, durante la presentazione del progetto To-Housing a Torino: “Fca non parteciperà al Consiglio regionale e comunale aperto sul settore auto convocato per domani. Chiederemo oggi stesso a Fca di definire una nuova data in tempi assai brevi, comunque entro il mese di gennaio e quindi a legge di Bilancio approvata, affinché il confronto previsto per domani possa avvenire quanto prima”.

L’azienda ha diffuso una nota, indirizzata allo stesso Boeti e firmata dal responsabile delle attività europee Pietro Gorlier, in cui ha sottolineato come “negli ultimi giorni lo scenario è stato significativamente modificato da interventi sul mercato dell’auto in discussione all’interno della legge di Bilancio, che a nostro avviso alterano l’intero quadro d’azione all’interno del quale il piano per l’Italia era stato delineato”.

“Il sistema di bonus-malus inciderà significativamente sulla dinamica del mercato, in una fase di transizione del settore estremamente delicata, modificando le assunzioni alla base del nostro piano industriale. Se tale intervento fosse confermato fin dal 2019 – ha messo in guardia Fca – si renderà necessario un esame approfondito dell’impatto della manovra e un relativo aggiornamento del piano”.

“Questo piano industriale è basato sulle più aggiornate previsioni di mercato e sull’attuale impianto normativo e regolatorio del settore – ha aggiunto Gorlier – Il documento per il periodo 2019-2021 prevede investimenti pari a 5 miliardi di euro per il lancio di 13 nuovi modelli o restyling di modelli esistenti, nonché nuove motorizzazioni con impiego diffuso di tecnologia ibrida ed elettrica. In Piemonte la produzione della futura Fiat 500 Elettrica e il rinnovamento dei modelli Maserati Levante, Quattroporte e Ghibli a Mirafiori riteniamo garantirà progressivamente il raggiungimento della piena occupazione”.

CHIAMPARINO: “SCENARIO INQUIETANTE”

Per il governatore Sergio Chiamparino “ciò che davvero inquieta è lo scenario indicato nella lettera di Fca, uno scenario di incertezza per l’intero settore dell’auto che riguarda in ultima istanza i consumatori. Inquieta questa non certezza delle politiche del governo in un settore strategico per il Piemonte e per l’Italia. All’incertezza sulla Tav, si aggiunge l’incertezza nel settore automotive: questo non depone a favore della nostra regione. Ci auguriamo che entrambe queste incertezze possano essere dissipate”.

M5S TORINO: “SCHIAFFO ALLA CITTA’”

Secondo la capogruppo M5S al Consiglio comunale di Torino Valentina Sganga “il forfait di Fca è uno schiaffo alla città, uno sgarbo a un territorio che a parole dovrebbe essere centrale nei progetti di Fca, ma che in concreto è sempre più marginale”.