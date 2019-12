Edera Squat compie 2 anni: «L’edificio va sgomberato»

Sono passati due anni esatti da quel novembre del 2017, quando una trentina di ragazzi appartenenti all’area anarchica occuparono l’ex sede dell’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di via Pianezza. A due passi dal monumento che ricorda l’Assedio di Torino del 1706. I giovani hanno preso possesso dello stabile, in zona Lucento, ribattezzandolo “Edera Squat”. Da allora una parte del quartiere ha accolto i giovani, mentre un’altra fetta ha contestato l’occupazione.

Problema venuto nuovamente a galla con l’avvio dei lavori per la realizzazione della Green Belt, la ciclabile che collega il parco Dora con Collegno passando attraverso il parco Calabria. L’attuale Edera Squat è un compendio immobiliare circondato da un ampio giardino privato e abbandonato da alcuni anni con ex uffici e laboratori, oltre ad un piano seminterrato destinato a magazzini e locali. «L’abbandono da parte dello Stato di luoghi come l’edificio di via Pianezza – denuncia il presidente della Circoscrizione 5, Marco Novello – e il tentativo di venderli a prezzi molto alti (cartolarizzandoli) fa sì che nessuno li compri e porta alla conseguenza che qualcuno li occupi. Nel caso di via Pianezza, l’edificio era in ottime condizioni e dotato di acqua ed energia elettrica.

Una vera manna per chi nel nome di un’ideologia svolge attività di vario genere senza rispettare nessuna regola. A differenza delle associazioni del territorio che si trovano a pagare canoni utenze e tasse varie nel rispetto di leggi decreti e regolamenti». Idee non condivise dagli occupanti che in passato, pubblicamente, avevano spiegato di aver deciso di occupare l’immobile a fini abitativi. Con l’idea di riqualificarlo insieme al quartiere, dandogli uno scopo sociale.