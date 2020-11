Edicolanti e tabaccai adesso potranno fare i certificati anagrafici

Entro Natale arriva a Torino il nuovissimo “negozio dei certificati” di via Garibaldi. Nel salone dell’InformaGiovani verranno installati due maxi totem di ultima generazione, che permetteranno ai torinesi di fare i propri documenti in autonomia, gratuitamente e con l’aiuto di un operatore. Senza più recarsi in anagrafe.

Ma non è finita qui, questa è solo la punta dell’iceberg di un progetto che, nelle prossime settimane, dovrebbe ricevere il via libera della giunta comunale tramite una delibera. A finire nel vortice dalla rivoluzione saranno anche gli edicolanti, 600 tabaccai, gli sportelli dei Caaf, Aci e Acom, alcune banche del territorio e le aziende partecipate del Comune di Torino.

