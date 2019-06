Edificio occupato in via Frejus, scatta lo sgombero: allontanate 19 persone

Polizia di Stato in azione in mattinata a Torino: gli agenti hanno sgomberato un edificio in via Frejus, occupato da esponenti del centro sociale Gabrio dall’ottobre del 2012.

L’immobile, costituito da 8 alloggi ed 1 locale commerciale, era abitato in prevalenza da stranieri: 19 gli occupanti. Quelli in condizioni di “fragilità” sono ora ricollocati dai servizi sociali del Comune di Torino presso idonea struttura, mentre per gli altri si troveranno soluzioni alternative. Non si sono registrati scontri o problemi: l’edificio è stato sgomberato regolarmente.