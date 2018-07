Effetto Ronaldo: campagna abbonamenti Juventus sold out

La campagna di abbonamenti della Juventus per la prossima stagione che ha già registrato il sold out, nonostante il rincaro del 26% in media sulle tessere per ogni settore dell’Allianz Stadium, dimostra che la voglia di spettacolo in casa bianconera è alle stelle. Si è aperta oggi la vendita di nuovi abbonamenti durante la quale è stato raggiunto il tutto esaurito in pochissime ore. Si tratta di un’ulteriore conferma dei vantaggi portati dall’eccezionale strategia di marketing del mondo Juventus. I soci Juventus Official Fan Club e i Member (sono tra l’altro partite le nuove iscrizioni) sono stati gli unici ad aggiudicarsi nuove disponibilità quest’anno. Non ci sarà infatti nessuna fase di vendita libera degli abbonamenti. Così, a poco meno di un mese dall’inizio del campionato, è già stato raggiunto l’obiettivo di 25.300 abbonamenti, che sommati ai 4.000 premium portano il totale abbonamenti stagionali a 29.300. Tutti pronti per vivere un’entusiasmante stagione.