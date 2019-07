Electrico romantico: è Bob Sinclar

Sono sempre la stessa persona, il successo non mi ha cambiato: continuo ad amare quello che faccio, la mia etichetta discografica, la mia musica. Penso di essere una persona molto umile, proprio come agli inizi». È sempre lui, con la sua energia travolgente, la sua passione e una sequela di hit indimenticabili, meritevoli di averlo consacrato come uno dei maggiori dj della scena dance internazionale: la leggenda della musica elettronica Bob Sinclar, infatti, animerà l’Arena del GruVillage 105 Music Festival, questa sera, per offrire al pubblico uno spettacolo memorabile e coinvolgente e ripercorrere, con i suoi fan torinesi, i successi più celebri della sua carriera.

La quale ha visto il proprio avvio nel 1987, quando, all’età di 18 anni, Christophe Le Friant si specializza in funky e hip hop e assume il soprannome di Chris The French Kiss, per poi fondare, nel 1990 e in collaborazione con dj Yellow, la Yellow Productions, focalizzata dapprima su soul, hip hop e acid jazz e, in seguito, rivoltasi alla musica house. Una transizione che, poco dopo, determinò anche il mutamento di Christophe in Bob Sinclar (pseudonimo ispirato al personaggio di Bob Saint-Clair, impersonato da Jean-Paul Belmondo nella pellicola “Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo”, di Philippe de Broca) e la sua fama nell’ambiente disco, poi tramutatasi in mondiale attraverso la hit “Love Generation” del 2005. Cui sono seguite, successivamente, le acclamate “World, Hold On (Children of the Sky)” e “Rock This Party (Everybody Dance Now)”, nel 2006, “LaLa Song”, nel 2009, il remix de “Far l’amore” svolto con Raffaella Carrà, nel 2011, e le recenti “I Believe” e, con Robbie Williams, “Electrico Rromantico”.

Successi che, dunque, hanno esaudito un sogno, ossia quello di «guadagnarmi da vivere facendo il dj», a partire da un contesto in cui «non c’erano speranze ed esempi da seguire, perché la scena non era così grande come ora» e che ha, così, richiesto una «ispirazione di carattere emozionale, derivante dalla musica afroamericana, caraibica, funky, disco, blues e jazz: musica nera da cui scaturisce il groove necessario».

Un groove che Sinclar non manca di diffondere nei dancefloor dei festival e dei club più famosi del mondo, dove il dj è fautore di performance scenografiche e ineguagliabili, tra le quali si annovera, in particolare, il concept “Paris By Night” allestito al Pacha Club di Ibiza, tra burlesque, drag queen e cabaret. Inizio alle 22; ingresso 15 euro.