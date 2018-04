Elena Gusmeroli, la sexy psicologa con la passione del calcio

Le foto del suo fisico scolpito in palestra piacciono ai followers e attirano "like" e commenti a palate

Elena Gusmeroli non è “una che se la tira”. Tutt’altro. E’ stata lei stessa a ribadirlo, in un’intervista concessa ad un noto portale calcistico: “non penso di essere la più bella, mi reputo anche una che ha molto da imparare” sono state le sue parole. Originaria della Valtellina ma da tempo trasferita a Milano, appassionata di calcio (la si vede spesso alle partite di Inter e Milan) la bella e gettonatissima top model lombarda può anche vantare una laurea in Psicologia conseguita all’Università di Cattolica. Ma soprattutto un vasto pubblico che la segue sui social. Da Facebook a Instagram le sue foto piacciono, eccome, alla platea dei followers e attirano “like” e commenti a palate! Merito (anche) di un fisico ben fatto, estremamente sexy, scolpito in palestra con ore e ore di duri allenamenti! Complimenti Elena!!