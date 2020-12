Elena Nicol Pasqualotti e quegli scatti “very chic” che seducono i followers

Elena Nicol Pasqualotti, modella e fashion blogger veneta (è originaria di Conegliano), sa come “infiammare” la platea dei suoi tanti follower (quasi 400mila su Instagram). Appassionata di tennis (si è confessata tifosissima di Nadal) e una laurea in Economia e commercio (con tanto di master in social media marketing) nel cassetto, la bella Elena non è mai banale. E i suoi scatti social denotano charme e sensualità di quelle “very chic”. Guardare per credere…