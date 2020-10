Elena Sofia Ricci su Raiuno: «Che onore, io la Montalcini»

La fiction in anteprima alla Festa di Roma giovedì e a novembre sarà in prima serata

L’attesa sta per finire: dall’8 novembre (data non ufficiale) su Raiuno la fiction di Alberto Negrin dedicata a Rita Levi Montalcini, interpretata con trasporto e passione da Elena Sofia Ricci, sarà visibile dal grande pubblico, ma ancora prima alcuni fortunati potranno accedere all’anteprima assoluta dell’opera, organizzata dalla Festa del Cinema di Roma nella sezione parallela Alice nella Città (al via il 15 ottobre). La fiction è stata girata a Torino esattamente un anno fa. Tra le location anche l’Aula di Anatomia in corso Massimo d’Azeglio.

Rita Levi Montalcini è «una donna che ha fatto la storia e onorato la nostra nazione nel mondo», spiega con passione e interesse la stessa Ricci, quasi irriconoscibile sotto il trucco che l’ha trasformata nella neurologa torinese, Premio Nobel per la medicina nel 1986. «Nata in tempi in cui la donna era considerata solo moglie e madre, Rita si è ribellata, ha studiato medicina, portando avanti la sua passione con abnegazione, fino al raggiungimento del Nobel. Ha dedicato la sua vita al progresso, alla ricerca scientifica e al prossimo, altrimenti la vita per lei non avrebbe avuto senso. La sua etica e la sua morale ne fanno una icona femminile universale, un esempio per tutti noi e per i giovani, di cui dovremmo spesso tener conto».

