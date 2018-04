Eleonora Bertoli, il lato sexy della reginetta di Instagram

Quello che si dice un perfetto “lato B“. Eleonora Bertoli, studentessa bolognese cliccatissima su Instagram, dove vanta più di 700mila followers, non è soltanto una top model dotata di un fisico mozzafiato, ma è anche una donna estremamente intelligente, colta e preparata, capace di una straordinaria ironia. La sexy Eleonora infatti risponde personalmente ai complimenti (alcuni particolarmente piccanti) che piovono sul suo profilo e non perde occasione per dimostrare che, dietro quello sguardo ammaliante e quelle curve da cardiopalma, si cela una donna bellissima e al tempo stesso gentile, cordiale ma anche molto “peperina”. Una, insomma, che sa il fatto suo. Ammiriamola in questa photogallery bollente!!