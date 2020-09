Eleonora Garrioli, irresistibile tentatrice

Studia legge alla Sapienza di Roma, ma nel frattempo sta tentando di far carriera nel mondo della moda ed è apprezzatissima hostess. “Tentando” è proprio il verbo giusto, dal momento che Eleonora Garrioli è una delle tentatrici dell’ultima edizione di Temptation Island.

Una single dalle curve da urlo e dalle forme accattivanti, che non a caso sta raccogliendo evidenti consensi non solo da parte dei fidanzati sottoposti alle sue “tentazioni”, ma anche del pubblico da casa.

Giovanissima e in formissima, Eleonora ha tutte le carte in regole per restare stabilmente in tv. È una ragazza solare e spigliata, ma soprattutto ha un fisico che non passa certo inosservato.