Elettricista torinese arrestato per detenzione di droga

Bruno Di Maria è stato fermato dai carabinieri a un posto di blocco ed era in possesso di stupefacenti

In casa sua seqeustrati 56 grammi di cocaina, 1,5 chili di marijuana e circa 17mila euro in contanti

Bruno Di Maria, elettricista torinese di 35 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Venaria per detenzione di droga.

L’uomo è stato fermato a un posto di blocco a Druento, mentre viaggiava alla guida di una Ford Focus con targa contraffatta.

Il 35enne è stato trovato in possesso di due dosi di droga. Successivamente a casa sua, i militari dell’arma hanno sequestrato 756 grammi di cocaina, 1,5 chili di marijuana, circa 17mila euro in contanti, tre bilancini di precisione e il materiale necessario per confezionare lo stupefacente.