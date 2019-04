«Elettronica, serena e bella. Questa è la nuova Rosalba»

A tu per tu con Arisa in concerto lunedì all’Hiroshima Mon Amour

Da “Sicerità” a “Mi sento bene”, dieci anni in una sera. E che sera quella in programma lunedì all’Hiroshima Mon Amour (dove è tutto esaurito) durante la quale Arisa abbraccerà il pubblico dall’intimità dello storico locale, il paradiso dell’indie, per la tappa torinese del suo “Un nuova Rosalba nei club”, il tour che prende il nome dall’ultimo disco (Sugar). Sul palco con lei Giuseppe Barbera al pianoforte e tastiere e dal dj/producer Jason Rooney per un pieno di elettronica.

Ma chi è la nuova Rosalba?

«E’ una donna serena, tranquilla che ha tanta voglia di sperimentare con la sua musica e di raggiungere nuovi obiettivi».

Per questo l’elettronica?

«Sì, è una nuova tappa della mia musica. Durante il concerto tutti i brani del mio repertorio saranno proposti in chiave elettronica e spero che al pubblico piacerà. Ogni canzone riarrangiata in questo modo acquisisce una creatività diversa, mi piace dove siamo arrivati».

E’ giovane, ha ancora tanto da dare al mondo della musica…

«Sì, lo spero. E spero anche di mantenermi sempre in forma, in fondo il mio non è un lavoro facile stando sempre sul palcoscenico. Per nessuna donna lo è, il nostro (essere donna, ndr) è un mestiere complicato».

Lei negli ultimi anni ha dimostrato di riuscire ad essere sempre più bella, qual è il suo segreto?

«Tengo molto al mio aspetto estetico, seguo i consigli di mia nonna che di mi diceva sempre “un tocco di trucco e di tacco” non devono mai mancare a una donna. E così faccio io, anche se non è semplice tenere a bada cellulite, ciccia e curare la pelle».

Arisa è innamorata oggi?

«Non lo so».

La sua Torino…

«La mia Torino è una città calda come Napoli e ha una cioccolateria in centro squisita dove lunedì spero di fare un salto a comprare praline da favola. Ma è anche la città dell’Hiroshima, il tempio dell’indie, e sono molto emozionata».

Ma lo sa che è tutto esaurito?

«Sì certo, proprio questo avverto una grande responsabilità».