Elezioni 2020, iniziato lo spoglio del referendum. Primi exit poll: il sì è avanti

Toti e Zaia in netto vantaggio in Liguria e Veneto. In Toscana Giani (centrosinistra) avanti, mentre si profila un testa e testa in Puglia tra Fitto ed Emiliano. De Luca favorito in Campania

Alle 15 in punto si sono chiuse, in tutta Italia, le operazioni di voto per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, le suppletive del Senato, le regionali e le amministrative. Iniziato lo spoglio di suppletive, referendum e regionali. Quelli delle amministrative cominceranno alle 9 di domani.

SI AL REFERENDUM IN VANTAGGIO

In base ai dati del primo exit poll resi noti dal consorzio Opinio Italia per la Rai, il Sì al referendum sarebbe in netto vantaggio avendo raggiunto una forchetta tra il 60 ed il 64%. Il No oscilla tra il 36 e il 40%. Un risultato confermato dai dati ufficiali del Viminale, riferiti a 3.000 sezioni sulle 61.622 totali, con il Sì al 69,66% ed il No al 30,34%.

AFFLUENZA SUPERIORE AL 52%

L’affluenza provvisoria al voto per il referendum costituzionale è stata superiore al 52% stando ai dati pubblicati dal sito del Viminale.

ZAIA E TOTI IN NETTO VANTAGGIO

Sul versante Regionali, il candidato della Lega Luca Zaia appare senza avversari in Veneto dove viene quotato tra il 71,5 ed il 75,5% contro il 18/20% di Arturo Lorenzoni (candidato del centrosinistra). Grande vantaggio anche per Giovanni Toti in Liguria (52-56%) su Ferruccio Sansa (37/42%). Tra il 2 e il 4% invece il candidato di Italia Viva Aristide Massardo.

TESTA A TESTA IN PUGLIA TRA EMILIANO E FITTO

Si profila invece un testa a testa in Puglia tra Michele Emiliano (centrosinistra) e Raffaele Fitto (centrodestra), entrambi dati al 36-40%. In questa regione il centrosinistra ha pagato il mancato accordo con il M5S, che ha preferito puntare su Antonella Laricchia (data al 15%) e con Italia Viva, il cui candidato governatore, Ivan Scalfarotto è accreditato di un risultato tra il 2 e il 4%.

IN TOSCANA GIANI (CENTROSINISTRA) E’ AVANTI

In Toscana sembra andare meglio il centrosinistra con Eugenio Giani dato in vantaggio (41-45%) sulla sfidante del centrodestra Susanna Ceccardi (38-42%) sia pure in un margine ristretto. La forchetta tra i due sfidanti, infatti si sovrappone per mezzo punto. La candidata dei 5S Irene Galletti è invece accreditata di un risultato intorno al 10%.

DE LUCA VERSO LA RICONFERMA IN CAMPANIA

Bene il centrosinistra in Campania dove Vincenzo De Luca è dato al 52-56% con Stefano Caldoro (centrodestra) quasi doppiato, al 26-30% e la pentastellata Valeria Ciarambino accreditata di un risultato di poco superiore al 10%.

IL CENTRODESTRA CONQUISTA LE MARCHE

Infine le Marche dove il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli (48-52%) sembra avviato verso la vittoria sul rivale del centrosinistra Maurizio Mangialardi (34-38%).

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++