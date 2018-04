Elezioni, il Psi abbandona Giovanni Falsone: anche l’Udc si è schierato con Cinzia Bosso

Il candidato sindaco di Forza Italia incassa l’appoggio dell’Udc, che sosterrà Cinzia Bosso alle elezioni del 10 giugno; Giovanni Falsone perde invece il Psi, che doveva appoggiare il candidato sindaco scelto dalla Lega e da altre liste civiche. I vertici provinciali del partito non avrebbero infatti gradito l’accostamento del simbolo a quello del Carroccio, cosa che ha portato alle dimissioni dal partito del vicesegretario provinciale e responsabile degli enti locali Francesco Italia, che molto probabilmente prenderà strade differenti presentando una sua lista civica, sempre a sostegno di Falsone, la cui denominazione dovrebbe essere “Socialisti per Giovanni Falsone”.

A pochi mesi del voto, la conformazione delle compagini che sosterranno l’uno o l’altro candidato potrebbero, dunque, ancora variare arricchendosi di ulteriori simboli e candidati. Per il Psi potrebbe comunque non essere detta l’ultima parola: la cancellazione del simbolo e la fuoriuscita di Italia potrebbe indurre i vertici a partecipare ugualmente alle elezioni con una nuova lista con cui, magari, appoggiare la coalizione del Pd e il suo candidato Roberto Taglietta.

Alcune voci circolano già da tempo e il segretario cittadino del Pd, già in passato, aveva spiegato come qualunque forza di centrosinistra a sostegno di Taglietta sarebbe stata ben accetta. Non bisogna dimenticare che alle politiche, a Torino, il leader socialista Enrico Buemi era infatti candidato proprio con i democratici.

Un’ipotesi che tutto sommato non fa tremare le gambe a Falsone e ai suoi forti dell’appoggio, oltre che della Lega, di ben cinque liste create ad hoc: Uniti per Giovanni Falsone, Insieme per Orbassano, Uniti per i cittadini di Orbassano, Alternativa per Orbassano e la Lista civica VI.

Intanto Cinzia Bosso prosegue la sua corsa, anch’essa sostenuta da diverse civiche, da Forza Italia di cui è stata a lungo coordinatore cittadino e ora anche dall’Udc. Bagno di folla per lei lo scorso giovedì sera al palatenda Macario, dove si è svolta la presentazione della sua squadra alla presenza di esponenti del partito quali la neo senatrice Claudia Porchietto, Lucio Malan, Andrea Tronzano, Mino Giachino e Benny Nicotra.

«La nostra è una squadra formata e in formazione – ha dichiarato – fatta di uomini che hanno a cuore il bene della città. Il nostro obiettivo è quello di continuare a governare bene, traducendo le idee in azioni concrete». Bosso non ha lesinato qualche anticipazione sui suoi obiettivi di governo, in caso di elezione. Tra tutti la casa, servizi e lavoro con lo sviluppo della logistica all’interno del Sito.