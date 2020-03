Elezioni, la corsa è già iniziata. Finire il mandato sarà la sfida

Si accendono i motori della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. A Venaria, dove è in corso un commissariamento prefettizio dopo le dimissioni nel maggio scorso del sindaco Roberto Falcone, si tornerà alle urne per scegliere chi guiderà la Reale fino al 2025. E quello della conclusione del mandato amministrativo è un ostacolo non di poco conto, visto che gli ultimi tre sindaci – Nicola Pollari nel 2010, Giuseppe Catania nel 2014 e Falcone nel 2019 – non sono riusciti in questo intento.

A oggi, sono tre i candidati ufficializzati. La prima è Rossana Schillaci, 36 anni, capogruppo uscente in quota Pd ed ex assessore al Centro storico durante il terzo mandato Catania, sarà la candidata di Pd, Moderati, Possibile, Articolo Uno, Partito Socialista Italiano, +Europa e Verdi.

