Elezioni, si voterà il 10 giugno: in provincia urne in 15 comuni

Orbassano e Ivrea gli unici centri con più di 15mila abitanti: in tutta la regione consultazioni in 63 località

Saranno 63 su 1.197, i comuni piemontesi che andranno a elezioni il prossimo 10 giugno con turno di ballottaggio, per le città che superano i 15mila abitanti, previsto per il 24 dello stesso mese. Per quanto riguarda la provincia di Torino, si voterà in due Comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15mila, Orbassano e Ivrea, per i quali verrà applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

Tutti gli altri, ben 61 comuni con popolazione inferiore o uguale a 15mila, voteranno nel turno unico previsto per il 10 giugno. Sono chiamati a rinnovare il consiglio comunale Francavilla Bisio, Fubine Monferrato, Malvicino, Molino dei Torti e Montaldo Borbida in provincia di Alessandria. Cinaglio, Monastero Bormida, Montiglio Monferrato e Tonego in provincia di Asti. Masserano, Mezzana Mortigliengo e Ternengo in provincia di Biella. Acceglio, Alto, Bergolo, Castelmagno, Castelnuovo Ceva, Cossano Belbo, Elva, Feisoglio, Murello, San Michele Mondovì, Vernante e Villanova Mondovì in provincia di Cuneo. Ameno, Boca, Landiona e Miasino in provincia di Novara. Bognanco, Calasca-Castiglione, Cesara, Gignese e Villadossola nel Verbano; Alto Sermenza, Balocco, Caresana, Cellio con Breia, Collobiano, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Pila, San Germano Vercellese, Scopello, Serravalle Sesia e Trino per la provincia di Vercelli.

In provincia di Torino si voterà in 15 comuni: Bibiana, Borgomasino, Chialamberto, Lauriano, Mathi, Novalesa, Perosa Canavese, Quagliuzzo, Rivarossa, Roure, Salerano, Scalenghe e Scaramagno, oltre a Ivrea e Orbassano per la Città Metropolitana di Torino.

Saranno le prime elezioni per i comuni di Alluvioni Piovera e Cassano Spinola in provincia di Alessandria, e Alto Sermenza e Cellio con Breia in provincia di Vercelli, i quattro nuovi comuni istituiti in Piemonte nel 2018, mentre per alcuni il consiglio si rinnova per motivi differenti dalla naturale scadenza del mandato. Si tratta dei comuni di Cinaglio commissariato per via delle cartelle pazze sulla Tari che sono costate la poltrona della sindaca Valeria Dezzani e di Boca dove la maggioranza è caduta a seguito della mancata approvazione del bilancio.

A Castelmagno, la giunta è caduta dopo aver incassato la sfiducia del consiglio nel gennaio 2018 così come a Quagliuzzo, Rivarossa, Scalenghe e Bognanco. Vanno a elezioni anticipate anche Elva, 94 abitanti e nessun candidato sindaco alle elezioni del 2017, Landiona, commissariato per le dimissioni in massa dei consiglieri comunali e Mathi, il cui unico candidato alle elezioni del giugno scorso Tommaso Turinetti, non ha raggiunto il quorum esattamente come a Serravalle Sesia. Salerano Canavese, è stato invece commissariato dopo le dimissioni del sindaco Elio Ottino, trasferitosi in Portogallo.