Eli: «Vogliamo allargare la famiglia»

La showgirl parla del suo matrimonio e svela: «Io e Brian non siamo mai in crisi»

Nessuna crisi in atto, nemmeno un accenno. Elisabetta Canalis è ancora follemente innamorata di Brian Perri, uno dei pochi uomini capaci di capirla sino in fondo, anticipando spesso anche i suoi stessi desideri. Ecco perché il loro rapporto funziona adesso e funzionerà ancora in futuro, con alcune novità importanti in vista come ha confessato la stessa showgirl intervista dal settimanale “Oggi” in edicola in questi giorni.

Due anni e mezzo fa ad allargare la famiglia è arrivata la piccola Skyler Eva e anche se al momento non si può nemmeno parlare di lavori in corso, Eli è certa di non volersi fermare ad un solo figlio: «Non è un progetto immediato. Ma se dovesse arrivare la lieta notizia, ne saremmo sicuramente entusiasti. Se Dio vorrà certamente allargheremo la famiglia». E sicuramente sarà con Brian, suo marito dal 2014, il compagno perfetto per intraprendere un cammino insieme: «Lui ha avuto la capacità di capirmi, di leggermi dentro. Di comprendermi in ogni sfumatura. E ancor di più di anticipare i miei bisogni… Io e mio marito grazie a Dio non abbiamo mai conosciuto la parola crisi», assicura.

Con il chirurgo californiano ha trovato quella stabilità sentimentale mai raggiunta accanto a Bobo Vieri ma nemmeno insieme al suo ex più famoso, George Clooney che oggi è sposato con Amal che l’ha reso padre di due gemelli. Ma questa non è una storia, è “preistoria”, come la definisce la stessa Canalis sorridendo: «È passato così tanto tempo, è archeologia. Il rapporto si è concluso con rispetto e civiltà. Se lo dovessi rivedere per caso ci si saluterebbe certamente con cordialità».

Di recente la sua amica del cuore Maddalena Corvaglia, con la quale vive in simbiosi dai tempi di “Striscia la Notizia” e che è anche sua socia nella palestra di lusso aperta lo scorso anno a Los Angeles, è tornata in Italia per frequentare più da vicino il suo nuovo amore, l’immobiliarista Alessandro Viani. Eli invece almeno per il momento non sembra avere intenzione di mollare la California anche se il lavoro potrebbe riportarla in pianta stabile nel nostro Paese.

Sempre “Oggi” qualche settimana fa ha anticipato che per lei è in vista un contratto con la Rai, in particolare per una partecipazione come attrice ad “Un posto al sole”, la fiction di successo nel preserale di Raitre. Lei non nega sino in fondo: «Sarebbe bello ma ai mormorii non posso dare credito né conferme. Però mi piacerebbe girare a Napoli. Amo follemente quella città. Ci sono stata quest’estate con mio marito e la mia bambina e mi sono sentita subito a casa».