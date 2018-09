Elisa Galliani, dalla Brianza con furore

Appassionata di motori, fa il tifo per Hamilton e Marquez. Eccola in una fotogallery in cui mette in mostra le sue fantastiche curve

Quando si dice donne e motori. La top model Elisa Galliani, nata e cresciuta a Monza, è una grande appassionata di motori. Formula 1 e MotoGP, in particolare. Fan sfegatata di Lewis Hamilton sulle quattro ruote, per quanto concerne le moto, l’avvenente brianzola è una grande tifosa di Marc Marquez per il quale gli ha fatto anche da ombrellina nel GP di Assen. Eccola in una carrellata di foto in cui mette in mostra le sue fantastiche curve!!