Elisabeth Giolito, la bomba sexy che ama le Harley

Procuratevi una Harley e avrete ottime chance di strapparle quanto meno un sorriso. Se vi va bene, poi, magari riuscirete a portarla con voi almeno per un giretto. Già, perché Elisabeth Giolito va pazza per le mitiche moto.

Modella statunitense, qualche lontana origine italiana, Elisabeth – ma gli amici la chiamano Lis – ha appena 23 anni e si divide per lavoro tra Los Angeles, Miami e la Germania. Appena può, in ogni caso, si rifugia in moto.

Una veloce sgommata e via, là dove la portano le strade del successo. Servizi, copertine, passerelle e soprattutto una pagina Instagram che si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi contenuti bollenti…e di nuovi follower.