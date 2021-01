Elizabeth Ruiz, una bellezza “scandalosa”

La modella e starlette di origina cubana spopola su Instagram: in passato ha fatto parlare di sé per un sex tape

In passato ha fatto parlare di sé per un sex tape con un campione di football americano, Von Miller, che un giudice le ha imposto di non pubblicare. Elizabeth Ruiz, modella di origine cubana, era pronta a diffondere sul web le immagini dei loro piccanti incontri.

Ora la prorompente starlette è passata a miti propositi, anche se non ha smesso di far scandalo su Instagram. Come? Pubblicando foto letteralmente bollenti, che la ritraggono in ogni situazione.

In piscina oppure rilassata sul divano, in spiaggia o mentre si tiene in allenamento, la costante è sempre la stessa: mettere in mostra quanti più centimetri possibile delle sue curve mozzafiato.