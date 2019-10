Ellen Santana, la ragazza bum bum

La modella brasiliana mette in mostra il pezzo forte della casa: il lato B

Ha conquistato l’ambita fascia l’anno scorso e insieme alla gloria ha guadagnato l’ambita popolarità, al termine di una cerimonia che ha paralizzato tutto il Brasile. Stiamo parlando di Ellen Santana, Miss Bum Bum 2018.

Il concorso, come è noto, premia la ragazza che sfoggia il lato B più bello e sensuale del paese sudamericano, il che probabilmente equivale a dire del mondo intero. Come si può apprezzare dalle foto, Ellen l’anno scorso ha vinto per indubbi meriti.

Il trionfo le ha regalato fama, popolarità, qualche lucroso contratto televisivo e una serie di servizi da capogiro su alcune riviste per maschietti. Anche i suoi follower su Instagram sono lievitati in modo considerevole: oggi sono oltre mezzo milione.