Ellie Gonsalves, la star che ama i cambi di look

Ama cambiare colore e acconciatura, tanto da riuscire a sorprendere sempre tutti. E in qualsiasi forma si mostri, il suo è sempre un look affascinante, che cattura e lascia senza parole.

Stiamo parlando di Ellie Gonsalves, la fashion beauty australiana di origini portoghesi che spopola sui social con le sue dritte e i suoi consigli su come apparire sempre in perfetta forma e con un look appropriatto.

Che si mostri bionda, rossa o mora, che sfoggi lunghi capelli lisci, dei riccioli vezzosi oppure una folta chioma cotonata, la bella Ellie non sfigura mai. E anche quando si mostra in compagnia delle amiche, riscuote sempre grandi consensi.