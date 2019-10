Elodie e Marracash al bacio. La coppia si svela via social

Parafrasando il Sommo Poeta, galeotto fu il “Margarita” e chi lo scrisse. Perché in fondo tutto è nato lì, con uno dei brani più gettonati dell’estate 2019, quello che ha messo insieme per la prima volta Elodie e Marracash. Doveva essere soltanto un duetto, ma adesso è anche diventata una coppia nella vita di tutti i giorni.

I sospetti circolavano da tempo, ora è arrivata direttamente la conferma tanto per cambiare via social. Una delle voci femminili nuove del panorama italiano, lanciata tre anni fa da “Amici”, e il rapper milanese che ormai ha una sua consolidata carriera, erano già stati sorpresi dai paparazzi di “Chi”. Ma fino ad oggi avevano fatto calare il silenzio su una loro eventuale relazione. Adesso però complice la vacanza che stanno passando insieme in Kenya e a Zanzibar hanno scelto di ufficializzare, anche perché non c’è in fondo nulla da nascondere.

Così sul profilo Instagram di lei domenica è apparso uno scatto inequivocabile. Una foto nella quale si baciano appassionatamente. E accanto all’immagine, Elodie ha scritto semplicemente: «Nient’altro da aggiungere». Meglio farlo sapere così, prima che potessero scatenarsi voci e commenti poco piacevoli, oltre che non veritieri come spesso succede ai Vip nostrani. Elodie e Marracash (al secolo Fabio Rizzo), undici anni più di lei, sono inseparabili. Una nuova coppia che sembra piacere anche al pubblico, tanto che la foto di Elodie ha giù ricevuto circa 230mila “like” e più di tremila commenti. Tra loro anche quello di Belen Rodriguez, da diversi mesi legata all’ex protagonista di “Amici”. «Che belli siete mamma mia!».

In effetti per la bionda cantante romana è una svolta importante nella vita privata. L’ultimo compagno ufficiale risale a oltre un anno fa, quando faceva coppia con il dj leccese Andrea Maggiolino. Prima di lui però il fidanzato più noto di Elodie era stato Lele Esposito, con il quale aveva condiviso anche l’esperienza nel talent di Maria De Filippi. I due ragazzi si erano messi insieme all’inizio della stagione del talent, nell’autunno 2015 e così erano andati avanti fino al “serale”, quando Elodie arrivò seconda battuta solo da Sergio Sylvestre. All’inizio di quella estate però l’idillio era finito, per tornare prepotentemente di moda un paio di mesi dopo. Poi l’addio e la voglia di dedicarsi soprattutto alla musica, l’esperienza al Festival di Sanremo come cantante tra i Big, altri successi messi in serie. Ma l’ultimo oltre a portarla ai vertici delle canzoni più scaricate le ha regalato anche l’amore.