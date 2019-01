Elsweyr, il nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online!

The Elder Scrolls Online: Elsweyr sarà pubblicato per PC/Mac, Xbox One e PlayStation 4 il 4 giugno. Ci saranno ancora più contenuti rispetto ai capitoli precedenti, tra cui la nuova zona di Elsweyr, patria dei khajiiti, e una nuova classe: il Negromante

Elsweyr è ricco di storie, avventure e sfide nuove, tra cui:

Una vastissima nuova zona, Elsweyr, simile per dimensioni e portata a Summerset dell’anno scorso

Una storia epica, con circa 30 ore di nuove avventure, che si lega alla Stagione del Drago, più tantissime missioni secondarie e aree da esplorare

Una potente classe nuova: il Negromante, la classe più richiesta dalla community

Un nuovo e avvincente Trial per 12 giocatori: Sunspire

Eventi nuovi e incredibili: Attacchi dei draghi

Un’enorme quantità di missioni Delve, dungeon pubblici e missioni e una serie di aggiornamenti e miglioramenti all’esperienza generale di gioco

La nuova zona di Elsweyr aggiunge un altro enorme territorio da esplorare per i fan di ESO. La patria dei khajiiti è ricca di coltivazioni di zucchero lunare, praterie rigogliose, aridi deserti e grandi città, ma anche di mostri e nemici mai visti prima. I fan di vecchia data di Elder Scrolls ricorderanno la provincia di Elsweyr in The Elder Scrolls: Arena, così come i suoi confini nelle regioni di ESO di Marcia del Mietitore e Trespolo di Khenarthi.

Inoltre, in arrivo con ESO: Elsweyr, la prima nuova classe del gioco da Morrowind, il capitolo del 2017, il tanto atteso Negromante. Grazie a questa nuova classe, oscura e misteriosa, i giocatori potranno manovrare i non-morti e fare affidamento sugli incantesimi elementali per sconfiggere nemici e rinforzare le difese. Con il Negromante, la morte stessa diventerà un’arma!

STAGIONE DEL DRAGO

La Stagione del Drago è un’avventura annuale interconnessa che inizierà a febbraio con il DLC Wrathstone e continuerà con il nuovo capitolo Elsweyr e oltre! Quest’epica avventura si svolgerà lungo i quattro aggiornamenti del 2019, ovvero il pacchetto DLC dungeon Wrathstone, il capitolo Elsweyr, il pacchetto DLC dungeon del terzo trimestre e il DLC della storia del quarto trimestre.

NUOVI CONTENUTI ADATTI A VETERANI E NUOVI GIOCATORI

Come sempre, la struttura in capitoli e il sistema di adattamento dei livelli di The Elder Scrolls Online rendono i nuovi contenuti accessibili a tutti. Sia i fan di primo livello sia quelli più esperti troveranno in Elsweyr sfide adatte alle proprie abilità e potranno giocare fianco a fianco per esplorare e conquistare la zona e scoprire nuove storie insieme.