Un personal trainer sempre a disposizione, in qualunque ora si è liberi e pronto a intervenire sulle esigenze peculiari di ogni cliente. È Emanuele Taverna, 33 anni, personal trainer, preparatore atletico, insegnante di fitness, di ginnastica, un super professionista al servizio di chi decide di cambiare la propria vita, in meglio ovviamente. Taverna, anche certificato WTA (scuola dell’allenamento funzionale di Emilio Troiano) lavora esclusivamente nel suo studio di via Verolengo a Torino, zona Lucento, uno studio privato super attrezzato dove ogni persona può svolgere l’allenamento studiato con attenzione e quindi svolgere gli esercizi. Sempre e rigorosamente sotto la super visione di Emanuele. Tra le specialità, inoltre, la preparazione per i calciatori che effettua grazie alle tecniche apprese alla scuola calcio del Barcellona. Insomma, l’uomo migliore per imparare a giocare come Messi… Scherzi a parte «il calcio è davvero la mia passione – spiega – sono stato spesso al servizio di giovanissimi calciatori aiutandoli ad affrontare il loro campionato o a recuperare infortuni» i quali non possono più fare a meno dei suoi allenamenti per essere forti e in forma. Emanuele Taverna, inoltre, è il professionista giusto anche per chi ha problemi di postura in quanto ha le conoscenze e i titoli necessari per fare svolgere esercizi di ginnastica adatti a migliorare dolori e pose sbagliate. Infine, non bisogna avere paura di non trovare il tempo necessario per gli allenamenti, dato che esiste la possibilità di seguire la preparazione on line o scaricando la app di07, ovviamente super gettonata.

Indirizzo: via Verolengo 184, Torino

Telefono: 340.2184934 (su appuntamento)