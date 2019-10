EMANUELE TAVERNA-SPORTIVI DOC SENZA FATICA? IL PERSONAL TRAINER RISOLVE TUTTO

Praticare bene lo sport si può, l’importante è farsi seguire da professionisti del mestiere. Come un personal trainer, come Emanuele Taverna. Un esperto a 360°, perché lui è anche preparatore atletico, operatore taping elastico, preparatore bodybuilding, esperto interval training tra le tante specializzazioni. Inoltre ha ottenuto il certificato WTA (scuola dell’allenamento funzionale di Emilio Troiano).

Emanuele lavora in maniera esclusiva nel suo studio privato di via Verolengo che è perfettamente attrezzato per allenamenti mirati e preparazioni specifiche. Grazie al suo supporto, ogni persona diventa in grado di superare i propri limiti e di raggiungere nuovi obiettivi. Come spiega direttamente lui «l’atleta viene accompagnato passo passo verso l’obiettivo finale che non riguarda solo l’aspetto estetico ma che agisce soprattutto sullo stato mentale/emotivo tirando fuori il meglio da ognuno».

Tra le sue specialità, anche la preparazione per i calciatori che effettua grazie alle tecniche apprese alla prestigiosa Scuola Calcio del Barcellona «Ho unito passione e professione. Sono stato spesso al servizio di giovanissimi calciatori aiutandoli ad affrontare il loro campionato o a recuperare dagli infortuni». Non solo atleti però: Taverna è la figura giusta per chi ha problemi di postura, con esercizi di ginnastica adatti a migliorare dolori e posizionamenti sbagliati. In più, pacchetti di sedute ad hoc per tutti e la possibilità di seguire la preparazione on line o scaricando la app di Emanuele Taverna

( https://play.google.com/store/apps/details?id=it.evolutionfit.club37652 ).

Emanuele Taverna, via Verolengo 184, Torino

Telefono: 340.2184934 (su appuntamento)