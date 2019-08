Embraco, Calenda si arrende: «Il piano ora non è più solido»

Carlo Calenda aveva garantito per il rilancio di Embraco. Adesso, a un anno di distanza, ammette: «Il piano non è più solido come all’inizio: bisogna trovare una soluzione, anche coinvolgendo Invitalia e utilizzando il Fondo delocalizzazioni che ho lanciato. Si può fare una proposta per rilevare l’azienda e rimetterla sul mercato».

Ieri l’ex ministro dello Sviluppo economico, oggi europarlamentare, è tornato a Riva presso Chieri: ha incontrato i sindacati, i sindaci Lodovico Gillio e Alessandro Sicchiero e i vertici di Ventures, azienda subentrata a Embraco. Ma soprattutto ha visitato gli stabilimenti dove 410 persone dovrebbero lavorare per produrre robot per la pulizia dei pannelli solari, distributori d’acqua, mattoncini elettronici tipo Lego, biciclette elettriche. Invece 160 persone non sono mai rientrate e al momento sono in azienda in 180. Peccato che non abbiano nulla da fare perché le linee produttive non ci sono ancora: «L’azienda mi ha dato delle spiegazioni ma bisogna approfondire, visto che stanno continuando a rimandare».

Sicchiero e Gillio, sindaci di Chieri e Riva, provano a dare speranza ai lavoratori: «Perché dovrebbero venire a farsi insultare e spendere soldi loro per niente?». Ma il clima è sempre più teso: nessuno crede più alle promesse di Ventures e l’arrivo di Calenda è stato descritto come «una farsa e una passerella politica» dal sindacato Ugl. L’ex ministro replica: «Sono tornato perché lo dovevo agli operai, visto che un progetto che ho seguito io ha un problema».

Intanto resta il timore che il progetto crolli e si torni a parlare di licenziamenti, come ammettono le altre sigle: «Siamo certi che a settembre non sarà cambiato nulla. Serve un incontro al ministero e poi un “piano B”» taglia corto Ugo Bolognesi (Fiom).