Embraco, denuncia degli operai. In 108 contro la nuova proprietà

I lavoratori ex Embraco partono al contrattacco: 108 dipendenti su 408 hanno fatto la fila davanti alla caserma di via Guido Reni a Torino e hanno firmato un lungo esposto contro chi avrebbe dovuto farli lavorare, i vertici di Ventures. L’azienda che invece li ha lasciati tutti a casa, con gli stabilimenti di Riva presso Chieri completamente vuoti: «Per questo abbiamo scelto di passare alle vie legali» annunciano i portavoce dei lavoratori.

I rappresentanti chiedono di rimanere anonimi perché temono ritorsioni da parte dei loro datori di lavoro: «A fine novembre hanno messo in cassa integrazione chi si è esposto di più sui giornali e in televisione. Ma ora, siamo tutti a casa, a parte una decina di persone che si occupano della parte amministrativa e della gestione degli impianti».

La “cassa punitiva” è una delle accuse che i dipendenti hanno messo nero su bianco nell’esposto presentato ai carabinieri. Ma c’è dell’altro: «L’accusa più rilevante riguarda i mancati pagamenti dei contributi, del Tfr e dei fondi pensione. Poi ci sono i mancati pagamenti ai fornitori: ci risulta, per esempio, che il servizio mensa sia stato interrotto dalla società che lo forniva perché non veniva più retribuita. Per questo ha dovuto lasciare 3 persone a casa. Poi ci sono le presunte consulenze ai titolari».

L’iniziativa è stata discussa con i sindacati ma poi i lavoratori hanno deciso di procedere senza di loro: «Non è stato un colpo di testa, semplicemente volevamo agire e smettere di aspettare. La cassa sta per finire e non si sta muovendo più niente: giovedì ci sarà un incontro al ministero dello Sviluppo economico ma non sappiamo neanche se l’azienda sarà presente».