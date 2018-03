Embraco, domani a Torino nuova mobilitazione dei lavoratori. Invocata la proroga dei licenziamenti

I dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri incroceranno le braccia per uno sciopero di 8 ore. Poi via al presidio davanti alla sede dell'Amma. Da lì si muoveranno in corteo fino all'assessorato regionale al Lavoro

I lavoratori della Embraco di Riva di Chieri torneranno ad incrociare le braccia, domani, per uno sciopero di 8 ore proclamato su tre turni. A renderlo noto la Uilm di Torino. Sempre domani, 27 marzo, i dipendenti dello stabilimento del gruppo Whirpool saranno in presidio, a partire dalle ore 9, davanti alla sede dell’Amma di via Vela a Torino, dove si svolgerà la trattativa sindacale, mentre a partire dalle 13 si sposteranno in corteo in via Magenta, dove ha sede l‘assessorato regionale al Lavoro e dove è in programma la trattativa istituzionale prevista dalla legge entro i 75 giorni successivi alla dichiarazione di esubero.

“CI ASPETTIAMO LA PROROGA DEI LICENZIAMENTI”

“Nell’ultimo incontro non è stato possibile giungere a un’intesa. Ci aspettiamo, ora, che, in coerenza con l’impegno sottoscritto dall’azienda al Mise, si giunga alla proroga dei licenziamenti e, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, inizi un percorso mirato alla ricollocazione di tutti i 537 lavoratori della Embraco” hanno spiegato Vito Benevento, responsabile Embraco per la Uilm e Dario Basso, segretario della Uilm di Torino. “Auspichiamo inoltre che si entri nel merito della reindustrializzazione con un maggiore livello di dettaglio sui potenziali investitori interessati a insediarsi” hanno concluso i due sindacalisti.