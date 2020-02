Embraco fu regalata per 10 euro: «Ora è una bara carica di debiti»

Trentotto pagine firmate da sei sindacalisti e quattro avvocati raccontano la storia di un grande bluff. Con una azienda storica e fino a qualche tempo fa pure florida di Riva di Chieri che dava il pane per sfamare centinaia di famiglie e ora, dopo passaggi di proprietà, trattative e slide per riassumere i passaggi di un rilancio mai avvenuto, è stata ridotta ad una cassa da morto. È proprio questa l’immagine che scelgono gli avvocati che hanno scritto l’esposto presentato in Procura da Fim, Fiom e Uilm per chiudere la ricostruzione dei vari passaggi che hanno portato la ex Embraco alla situazione attuale. Con 409 dipendenti che vivono sospesi nel limbo di una cassa integrazione che scadrà a luglio. E una impresa che l’operazione su cui si chiede di fare chiarezza avrebbe ridotto a una «“bara” carica soltanto dei lavoratori e dei debiti contratti e non onorati».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++