Embraco, i sindacati: “Tre aziende pronte a salvare lo stabilimento di Riva di Chieri”

Per lo stabilimento Embraco di Riva di Chieri ci sono “tre aziende interessate: una israeliana con fondi cinesi, una italiana e, la novità di oggi, una multinazionale giapponese che ha già degli stabilimenti in Italia”. Lo hanno riferito i sindacati al termine del tavolo al Mise, aggiungendo che il prossimo incontro è in programma per il 23 aprile “e poi ci rivedremo ogni dieci giorni”.

I SINDACATI: “RIMANIAMO FIDUCIOSI”

Arcangelo Montemarano della Fim Cisl, Ugo Bolognesi della Fiom Cgil e Vito Benevento della Uilm (tutti delle sedi di Torino) hanno spiegato che queste tre opzioni sono “in una fase più avanzata, ma altre potrebbero aggiungersi”. “Rimaniamo fiduciosi”, ha detto Benevento, sottolineando che “oggi i lavoratori si aspettavano qualcosa di più perché hanno una decisione importante da prendere: credere nella reindustrializzazione o accettare i soldi delle buonuscite”.

A FINE MESE IL FONDO ANTIDELOCALIZZAZIONE

Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, “ci ha confermato che lo strumento del fondo contro le delocalizzazioni è stato deliberato: deve essere solo registrato e alla fine di questo mese può essere operativo” hanno poi riferito i sindacati al termine del tavolo su Embraco. “Questo paracadute – hanno proseguito – potrà essere aperto nel caso in cui l’opera di reindustrializzazione non si fosse completata entro il 31 dicembre. Sicuramente è una novità perché sarebbe la prima volta in cui Invitalia potrà gestire e partecipare direttamente alla reindustrializzazione”.