Oggi una delegazione di circa 150 lavoratori (su 409) della Embraco di Riva presso Chieri si è recata a Roma per chiedere di essere ricevuta al ministero dello Sviluppo economico. Con loro anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio e il suo assessore al Lavoro, Elena Chiorino. Si è unito alla voce dei lavoratori pure l’ex ministro allo Sviluppo Economico Carlo Calenda.

CIRIO: “LA PAZIENZA E’ FINITA”

“Si sono appena conclusi a Roma i nostri incontri al Ministero del Lavoro e al Mise – ha scritto il governatore Cirio su Facebook -. Abbiamo ottenuto la disponibilità a estendere il periodo della cassa integrazione, se il piano industriale della Ventures non dovesse andare a buon fine. Speriamo di non averne bisogno, ma il 23 ottobre alla riunione del Tavolo di crisi pretendiamo che la nuova proprietà si presenti con una relazione precisa e reale sull’avanzamento del piano di reindustrializzazione. In mancanza di un quadro chiaro e attendibile, valuteremo altre strade con l’unico obiettivo di tutelare i lavoratori e la produttività dello stabilimento di Riva di Chieri. La pazienza è finita”.

INCUBO INFINITO, LE TAPPE DEL CASO EMBRACO.

Gli altri dipendenti sono rimasti in presidio davanti all’azienda per l’ennesima volta, quindici mesi dopo che il loro incubo sembrava finito. Era la fine del 2017 quando Whirlpool, casa madre di Embraco, aveva deciso di trasferire le produzioni di compressori per frigoriferi in Slovacchia. I dipendenti, all’epoca oltre 500, rischiavano tutti il licenziamento.

Per salvarli ci sono voluti scioperi, manifestazioni, cortei a Torino e Roma, incontri al ministero dello Sviluppo economico: alcuni hanno ottenuto incentivi per andarsene mentre Ventures ha rilevato stabilimento e lavoratori in accordo con sindacati e ministero. Così ha incassato da Whrilpool circa 45mila euro per ogni dipendente rimasto. Intanto, a luglio 2018, lo spettro del licenziamento è stato sostituito da due anni di cassa integrazione, con la speranza di tornare in fabbrica a realizzare un robot per pulire i pannelli solari. Poi sono spuntati nuovi progetti, come distributori d’acqua, mattoncini elettronici tipo Lego, biciclette elettriche. Ma sono rientrate in azienda solo 187 persone, con gli altri in cassa. In realtà dipendenti e delegati urlano da mesi che nessuno lavora perché mancano le linee produttive.

Lo hanno ribadito con due manifestazioni a metà settembre, raccogliendo il sostegno del presidente regionale Cirio e dell’assessore Chiorino. I quali hanno agitato un nuovo spettro: «Ventures non ha i fondi per partire». Su questo punto, la scorsa settimana, Luigi Di Bari ha glissato a nome dell’azienda: «È un discorso complicato».

Poi ha rispedito al mittente le critiche dei sindacati, che accusavano di aver rinviato a novembre l’avvio della produzione: «Non abbiamo mai detto nulla di tutto questo: cominciamo entro settembre». Mancavano pochi giorni alla fine del mese, però. Adesso settembre è proprio finito, prodotti e linee non ci sono ancora, Di Bari si nega e non risponde sulle ricche consulenze dei dirigenti. Lavoratori e sindacalisti di Uilm, Fiom e Fim non ci credono più e accusano i vertici di Ventures di essere i «pseudo imprenditori fantasma».