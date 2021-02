Embraco, l’assessore Chiorino: “Utilizzo cassa Covid consente trattativa”

“La disponibilità con riserva del liquidatore potrebbe dare una boccata d’ossigeno temporanea. Ricorrere all’utilizzo della cassa Covid per interrompere la procedura consente alla trattativa fra i soggetti coinvolti (MISE, Regioni, OO.SS. e RSU, Whirlpool) di ritornare ad essere protagonisti, mantenendo stabili gli obiettivi comuni. E questo è il dato positivo”. Così l’assessore al lavoro, Elena Chiorino, in un comunicato.

“Ribadisco il nostro sostegno ai lavoratori sia davanti ai cancelli, ma soprattutto ai tavoli istituzionali – prosegue -. Con il presidente Alberto Cirio – continua Chiorino – abbiamo scritto una lettera alle banche per sollecitarle a rispondere all’appello dei giorni scorsi; inoltre presenteremo in Consiglio Regionale una mozione a supporto dei lavoratori Embraco. Mai come adesso non possiamo permetterci di perdere tempo utile ed allentare la presa: urge far partire quanto prima la NewCo ItalComp affinché possa avviare gli investimenti e le assunzioni dei lavoratori per la nuova operatività di Riva”.