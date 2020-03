Embraco e le altre crisi infettate dal Covid 19. Ma nessuno è al sicuro

Con grande realismo, il segretario generale della Uil piemontese Gianni Cortese ammette che «ubi major, minor cessat». Che è poi quello che sta accadendo per l’Embraco, la Lear, la Olisistem, la Comital e le altre aziende in crisi risucchiate nel vortice della “Vertenza Torino”. Quattromila posti di lavoro che rischiano ancora di essere azzerati ma che giocoforza sono scomparsi dalle pagine dell’agenda di un governo oggi impegnato unicamente a fronteggiare l’epidemia del Covid 19.

Un’emergenza che segnerà un prima e un dopo anche per la nostra economia, al punto che per Cortese parlare ancora di “Vertenza Torino” è anacronistico, così come quei 4mila posti in bilico paiono oggi una notizia quasi confortante rispetto a quello che potrebbe accadere: «I casi come quelli dell’Embraco non si conteranno più. Siamo già letteralmente inondati dalle richieste per la cassa, e siamo solo all’inizio. Detto che le 9 settimane concesse dal governo scattano dal 23 di febbraio e non basteranno neppure a coprire tutto aprile. L’unica è che il governo faccia al più presto un nuovo provvedimento: il “Cura Italia” deve essere solo un primo passo».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA